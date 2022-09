Závodit doma na jedné z nejprestižnějších akcí na světě. To je sen každého sportovce. Pardubickým plochodrážníkům se mění sny na realitu každý rok, když vyjedou na Zlaté přilbě. A nutno říct, že domácí fanoušci si to moc dobře uvědomují a své "miláčky" pořádně hlasitě podporují…

"Já mám takový fanklub, který mi chodí fandit a vnímám to, takže se už moc těším a věřím, že nezklamu," říká pro Deník česká plochodrážní jednička Václav Milík.

Co pro vás osobně znamená Zlatá přilba?

Pro mě je to nesmírně prestižní záležitost. Každý rok tu chci závodit, je to pro mě důležité. Odjakživa jsem Pardubák, pro nás rodáky to je největší událost. Přijíždějí sem závodit velké hvězdy a každý rok mám obrovskou motivaci je porazit.

Jaké si letos dáváte cíle?

Už pár let jsou ty cíle nejvyšší, že bych rád do velkého finále a samozřejmě chci opět dosáhnout na celkové vítězství. Dalo by se říct, že ten závod je úspěšný jen tehdy, když tu přilbu máte. Jako každý rok budu bojovat. (úsměv)

Pár koleček jsem tu udělal

Co říkáte na konkurenci?

Jako každý rok je tu velmi nabitá startovací listina. Pan Erban se snaží tu mít co nejlepší závodníky. Konkurence tady bude obrovská. Není a nebude to jednoduchý závod.

Většinou se ve stejný termín jede více závodů, je pro vás Zlatá přilba jasnou volbou?

Letos máme výhodu, že moc jiných závodů se ve stejný termín nejede. Přijedou tedy ti nejlepší. Pro mě to je jasná volba. To by se muselo jet mistrovství Evropy či světa, abych tu nebyl.

Měl jste čas na dráze potrénovat?

Měli jsme v plánu si trať vyzkoušet a chtěl jsem potrénovat, ale bohužel počasí to nedovolovalo. Takže nejspíše se budeme muset obejít bez tréninku, protože ta trať by dostala zabrat. Já ale věřím, že když to je moje domácí dráha, tak víme, jak motorku nastavit. Přece jenom jsem tady pár koleček už udělal. (zasměje se)

Za jakého počasí se vám lépe jezdí a vyhrává?

Mně se určitě jezdí lépe, když je sucho, ale to se mi moc nedaří (smích). Když je mokrá dráha, tak pro valnou většinu závodníků to je nevýhoda, ale mně osobně to moc nevadí. To počasí na Zlatou přilbu však většinou bývá dobré a letos tomu snad nebude jinak. Doufám…

Jak se těšíte na bouřlivou domácí atmosféru?

Pro každého závodníka, který přijíždí do Pardubic, je to neuvěřitelný pocit. Přece jenom, jinde asi takovou atmosféru jako u nás nezažili. Já mám takový fanklub, který mi chodí fandit a vnímám to, takže se už moc těším a věřím, že nezklamu.