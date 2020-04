JAN ČEJKA, který se specializuje na znakařské tratě, byl okamžitě zařazen do týmu dospělých. Kvůli olympijským hrám, ke kterým mu schází setinka, si rozložil závěrečný ročník studia. Teď je ale kvůli koronaviru vše jinak…

Jan Čejka



Narozen: 29. května 2001 v Pardubicích. Disciplíny: specializuje se na znakařské tratě. Klubová příslušnost: SCPA Pardubice. Úspěchy: 1. místo na 50 m na MS juniorů v Budapešti (2019) – třikrát překonal český rekord až na 25,08 s, 1. místo na 200 m na ME juniorů v Kazani (2019) v českém rekordu 1:57,51 min, setinu za limitem OH v Tokiu, 3. místo na 100 m na MEJ v Kazani (2019), 3. místo na 100 m na EYOF v Györu (2017), několikanásobný mistr ČR v dospělé i juniorské kategorii. Ocenění: nejlepší český plavecký junior 2019, objev roku v anketě Sportovec roku 2019.

Jak jste se dostal k plavání? Jiné sporty vás nezajímaly?

Oba moji rodiče dříve plavali. Taťka se pak věnoval podvodnímu ragby a mamka dělala orientační potápění. Takže plavání byla v naší rodině jasná volba. Když jsem byl mladší, dělal jsem také judo, ale to mě pak přestalo bavit. Navíc plavání začalo být hodně časově náročné, tak jsem se zaměřil na něj.

Takže vás brala mamka již v útlém věku do bazénu.

Přesně tak. Mamka se věnuje plavaní dětí, tak jsem samozřejmě začal plavat s ní a plavu úplně od malička.

Geny, talent, píle, osoba trenéra. Kdo nebo co stojí za vašimi úspěchy?

Talent má na nich samozřejmě také svůj podíl, ale zásluhy bych připsal hlavně píli, dobrým fyzickým proporcím i chuti do tréninku.A velkým snům. Z osob bych zmínil určitě velký podíl mého nynějšího trenéra Martina Kratochvíla. Děkuji rovněž všem mým předchozím trenérům. Zmínil bych ještě další lidi.

Povídejte.

Členy mojí tréninkové skupiny, která se mnou zvládá většinu náročné práce a v těžkých chvílích se můžeme povzbudit. A v neposlední řadě je to moje rodina, díky které plavu. Vždy mě maximálně v mém snažení podporovala. Důležitou motivací jsou pro mě i ostatní lidé, kteří mi fandí.

Dlouho o vás bylo slyšet maximálně na regionální úrovni. V roce 2018 jste byl devátý a osmý na MEJ. O rok později jste se stal juniorským mistrem Evropy i mistrem světa. Jak vysvětlíte takový progres?

Jedná se o celkem přirozený vývoj. Vzhledem k tomu, že jsem za ten rok ještě vyrostl a zesílil. Dalším faktorem bylo to, že v Helsinkách jsem patřil mezi ty mladší v juniorské kategorii. Za to v Kazani už jsem byl nejstarší. Navíc jsme s trenérem přidali víc soustředění a naplavali víc kilometrů. A to mohlo být klíčové.

Přitom do Kazaně jste odjížděl až s 11. nejlepším časem na 200 m a sedmým na 100 m v tabulkách U18.

Umístění v tabulkách před šampionátem není rozhodující, protože všichni chystají formu právě na tyto závody. V sezoně často plavou z plného tréninku. Také na evropské a světové úrovni jsou rozdíly velmi malé a hodně záleží na tom, kdo nejlépe vyladil formu.

V Kazani jste spolu se zlatem zaostal jen setinu za olympijským limitem na dvoustovku. Napadlo vás, že Tokio bude tak blízko?

Nenapadlo mě to. Vůbec jsem to nečekal, jelikož jsem do Kazaně přijížděl s výrazně pomalejším časem. Až tam se mi povedlo tak velké zlepšení. Bylo to pro mě velké překvapení, jak blízko jsem se k limitu dostal.

PLÁN TO ÚPLNĚ NEBYL

V Rusku jste se posunul do jiné dimenze a za šest neděl odjížděl do Budapešti jako jeden z velkých favoritů. Nebál jste se této nové role?

Já jsem to tak nevnímal. Naštěstí nikdo v týmu neměl žádné přehnané představy a všichni jsme zůstávali nohama na zemi. Díky tomu nevznikal až tak veliký tlak.

Nakonec jste nečekaně zazářil na nejkratší znakařské distanci. Takový byl plán?

Vyloženě v plánu to nebylo, ale snažíme se s trenérem o co největší všestrannost a schopnost zaplavat dobře všechny tratě.

Na dvoustovce tak nebylo o velkém kandidátu na zlato pochyb. Přišel po posvícení tradiční půst?

Kvůli technické závadě na startovacím zařízení, které se mi při odrazu propadlo, jsem ztratil na soupeře nejméně dva metry a postup do finále byl ztracený.

Maďarsko je plaveckou baštou. Potvrdíte, že tomuto sportu tam je věnovaná velká pozornost?

Ano, v Maďarsku je plavání hodně populární. Tak mají vskutku pěkné bazény. A panuje tam výborná atmosféra.

Ápropos maďarskou kulisu už jste si vyzkoušel na EYOF 2017 a už tenkrát z toho byla medaile. Jak na první cenný kov z Györu vzpomínáte?

Stále na to vzpomínám rád. Byl to můj první úspěch na zahraniční scéně a ještě v „olympijské atmosféře“. Bylo to skvělé.

Vloni jste si zažil ještě jeden vrchol v podobě evropského šampionátu dospělých.

Ano, do Glasgow se mi podařilo kvalifikovat se, ale sezona byla hodně dlouhá a náročná. Proto se mi tam nepovedly takové výkony, jaké jsem si představoval. Nicméně jsem nasbíral cenné zkušenosti, které se mi budou hodit do budoucnosti.

Znamená to, že jste plynule zvládl obávaný přechod z mládeže do seniorů, nebo je to úplně jiný level?

Je to úplně jiný level. Soupeři tam jsou snad ještě větší. Určitě to bude stát ještě hodně práce dostat se na jejich úroveň.

Za rok 2019 se vám dostalo několik ocenění. Stal jste se nejlepším juniorským plavcem a také objevem v anketě Sportovec roku. Co vy na to?

Všechna ocenění, která jsem získal, mě velmi těší. Jsou pro mě velkou motivací do další práce.

VELMI DŮLEŽITÝ STROP

Proč jste si vybral pro mnohé smrtelníky nejtěžší plavecký styl, kterým je znak?

Já bych řekl, že jsem si ho nevybral, ale on si spíš vybral mě. Od malička jsem měl silné nohy a dobré vlnění, což je pro znak klíčové. Za tu dobu, co plavu, jsem už zkusil všechny způsoby a u znaku jsem tak nějak zůstal.

Jak to, že vám jdou všechny tratě stejně dobře?

Jak jsem zmínil, s trenérem se snažíme o co největší všestrannost a schopnost zaplavat dobře všechny tratě. Vždy říká, že i na dvoustovku je potřeba rychlost.

Kterou preferujete a proč?

Záleží na konkrétní situaci. Na každých závodech mi jde nejlépe jiná trať a většinou si nejvíce užívám právě tu, která mi zrovna „jede“. Ale každá má něco do sebe a jsem rád, že je můžu střídat.

Jedná se při znaku o nejspravedlivější způsob startu, protože nikdo si nenažene náskok skokem ze stupínku?

Při znaku se startuje z vody. Také v tomto případě záleží na tom, jak plavec start umí, protože i z vody se dá nahnat pořádný náskok.

Když plavete na zádech, soupeři se nedají sledovat, koukáte jen do stropu. Považujete za výhodu či nevýhodu, když nemáte přehled?

Strop je pro znakaře velmi důležitý, protože při ostatních stylech mají plavci pro lepší orientaci čáru na zemi. Znakaři jsou ale odkázání pouze na strop, podle kterého se orientují. Když plavu na volné vodě, tak většinou narážím do dráhy, a to je velmi nepříjemné. Jinak se soustředím hlavně na sebe, takže pro mě není žádný problém, že nemám přehled.

Jak jste na tom s ostatními styly. Plaval jste volný způsob, motýlek, polohovku. Nebo už je čas na tvrdou specializaci znak?

V zahraniční konkurenci se specializuji pouze na znak, ale na domácí scéně plavu více stylů i disciplín, abych měl občas nějakou změnu.

Když sportovec dosáhne cíle, pátrá po výsledném času. V plavání to nějakou dobu trvá kvůli zacákaným brýlím. Jaké to bylo se zvědavostí v Kazani nebo Budapešti?

V Kazani na dvoustovce jsem už v posledních padesáti metrech věděl, že jsem na tom dobře. Za to v Budapešti byl závod velice těsný. Až při pohledu na tabuli jsem zjistil, že jsem první.

NENÍ POTŘEBA SLOV

Hájíte barvy provinčního klubu. Nejsou vám už Pardubice těsné?

Nenazýval bych nás provinčním klubem, jelikož SCPAP je momentálně jedním z největších českých klubů. I naše výsledky jsou jedny z nejlepších v Česku. Navíc máme teď v Pardubicích nový pětadvacetimetrový bazén, a tudíž máme nejlepší podmínky v Česku.

Navštěvujete nesportovní gymnázium ve městě, kde je „sporťák“. Proč?

Já šel na osmileté gymnázium na Dašickou a žádná taková sportovní škola v Pardubicích není. Takže normální gymnázium byla jasná volba a už jsem zůstal.

V olympijské sezoně jste nastoupil do maturitního ročníku. To mohl být pěkně emocionální rok, viďte?

Vzhledem k přípravě na olympiádu v době maturity jsme se v září loňského roku rozhodli, že si poslední maturitní ročník rozložím. A proto mi vzniká momentálně hodně velký problém, kterému jsem se chtěl vyhnout.

Jak vypadá den mladého kluka, co se rozhodl, že ve svém sportu něco dokáže?

Vstávám v 5:20, trénink mi začíná v šest. Plaveme do půl osmé. Potom se rychle nasnídám po cestě do školy. Strávím daný počet hodin ve škole a pak jdu zpátky na trénink. Mám trénink dlouhý většinou dvě hodiny a třikrát týdně suchou přípravu, tedy v posilovně. Po tréninku jedu domů, navečeřím se, udělám něco do školy, když je potřeba. No a jdu spát.

Několikrát jste zmínil vašeho trenéra. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci s Martinem Kratochvílem?

Od začátku jsme si padli do oka. Sžil jsem se s jeho pravidly a s jeho koncepcí tréninků a vyhovuje mi to. Podle mě je důležité, aby si trenér a svěřenec navzájem věřili, a to u nás funguje.

Prý spolu ani nemusíte mluvit, stačí pohledy. Jak se dají mlčky předat pokyny?

Není to vyloženě o předávání pokynů, ale spíš o tom, že se na sebe před závodem podíváme a víme, na co oba myslíme. Jaká je taktika a prostě někdy není potřeba slov, aby si lidé rozuměli. Obzvlášť pokud spolupracují tak dlouho jako my.

Plavání je pro někoho monotónní sport. Proč by plavec nikdy neřekl, že je nudné?

Každý trénink je jiný, má jiné zaměření a člověk se soustředí neustále na různé věci. Jeden trénink plaveme naplno a jiný zase trénujeme techniku. Laici můžou plavání vnímat jako sport, kde se plave jen sem tam po bazénu, ale já to tak nemám.

Cit pro vodu ztrácí rychle. A teď je bez bazénu

Euforie a potom rána do palice… Takto by se dal nazvat první kvartál roku 2020 pro pardubického plavce Jana Čejku.

Letošek pro něj začal prvním soustředěním v dospělé reprezentaci. Plavecká elita nabírala olympijskou formu v JAR a Namíbii.

„Soustředění s reprezentací bylo skvělé. Připravovat se v teple a na sluníčku je pro mě obzvlášť v zimě super. Trénoval jsem s Tomášem Ludvíkem a Tomášem Frantou. Oba jsou moji největší soupeři v Česku. Naše spolupráce byla opravdu dobrá. Nejvíce jsem si padl do oka s Tomášem Frantou, ale v celém týmu panovala přátelská a pozitivní atmosféra,“ podotýká Čejka.

Tady však romantický příběh končí. Ze dne na den se změnil na horor. Kvůli nákaze koronaviru se uzavřely všechny bazény.

„Zasáhlo mě to opravdu hodně. Vrátil jsem se do nouzového stavu a nemohl jsem tu už vůbec do bazénu. Náš plán přípravy je úplně zničený,“ hořekuje.

Bez vody, základní potřeby plavců, se nedá trénovat na sto procent. „Pro plavce je to vážně velký problém, protože plavání se nedá na suchu nahradit žádným pohybem,“ tvrdí specialista na znak.

Basketbalista může ztratit cit pro míč po dlouhé pauze. Může ztratit plavec cit pro vodu? I když je v ní odmala. „Já osobně ztrácím cit pro vodu velmi rychle. Potřebuji v ní být denně. I po třech dnech se už necítím ve vodě tak, jak mám. Delší pauza v řádech týdnů je obrovská komplikace,“ lamentuje.

Sportovec nemůže ztratit fyzickou kondici. To by pak šly do „háje“ i roky dřiny. „Udržuji se v kondici posilováním, běháním a jízdou na kole. Navíc mám doma airbike, na kterém jezdím sety, které mi posílá trenér,“ vysvětluje Čejka.

Plavci jsou asi jako jedni z mála rádi za odložení olympiády. „Tréninkový výpadek je hodně znát. Takhle dlouhou pauzu už bychom nejspíš nestihli dohnat. Přesto nám zákaz přinesl dost problémů v našem plánu přípravy.“

Navíc kvůli pandemii ubylo termínů, kdy se dalo do Tokia kvalifikovat.

„Všechny závody, na kterých jsem měl v plánu se pokusit o kvalifikaci, jsou už zrušeny nebo odloženy. Jedním z vrcholů mělo být ME v Budapešti, které má být v srpnu. Druhým pak Velká cena Pardubic, která už byla také zrušena.

K účasti na olympijských hrách chybí pardubickému plavci pouhá setina. Třeba mu ji prominou…

„Olympiáda je můj velký sen a chtěl bych se na ni kvalifikovat. Pokud by se mi to nepodařilo, je tady stále nějaká šance, že by mě vzali na limit B. Na to se ale nedá spoléhat, proto bych chtěl limit pokořit,“ povídá odhodlaně Jan Čejka.