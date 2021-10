„My jsme si od příprav na loňskou Velkou pardubickou ještě nevydechli. Po ní jsme stěhovali deset let života. Začali jsme hned pracovat a poznávali podmínky, ve kterých se teď nacházíme,“ uvedl žokej Jaroslav Myška.

Se svými koňmi se přesunuli do Koles, kde mají k dispozici odpovídající tréninkové podmínky. „Areál je situovaný pro práci s koňmi. Prostředí nám vyhovuje, už se nějaký systém rýsuje,“ doplnil Myška.

Zítra nebude zkušený žokej chybět na startu slavného dostihu. Objeví se v sedle sedmiletého Evžena, jenž je ve Velké pardubické nováčkem. „Od kvalifikace udělal Evžen dost práce, snažili jsme se zapracovat na vytrvalosti. Myslím, že je fit a připravený. Je to o tom, aby se nic nestalo,“ poznamenal při losování startovních čísel. Evžen dostal dvojku.

Letos se představil ve dvou kvalifikacích na Velkou pardubickou. „V první kvalifikaci jsme byli poslední. Utíkal dobře až na trávu, posledních 800 metrů už na něj bylo moc. Tam jsem ho nechal docválat. Další kvalifikaci už vyhrál, i když tam třeba nebyli nejlepší koně. Podstatné bylo, že Evženův projev už byl značně jiný,“ poohlédl se žokej Myška, jenž zatím Velkou pardubickou nevyhrál.

„I předchozí koně měli dobré výsledky, ale Velká pardubická je specifický dostih. Je to o zkušenostech jezdce a koně, nesmírně těžký dostih. Fyzicky koně připravíte, jde o to, jak to zvládne hlavou. Doufám, že Evžen je rozumný a bude to pro mě ten pravý kůň,“ prohlásil.

Myška se těší i na návrat dostihové atmosféry na závodiště. Oproti minulému ročníku budou v areálu diváci. „Lidi k tomu patří, navíc v tento velký den, když jde o vrchol sezony. Snad si celý den užijí,“ přeje si Myška.