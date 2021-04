Generální manažer klubu Sokoli Pardubice MARTIN ZOZULÁK si už ale kumulované role vyzkoušel. Kromě šéfa organizace nastupoval do „práce“ také jako hráč. Teď má za sebou první sezonu jako hlavní kouč prvního týmu.

HLEDÁNÍ NOVÉHO STYLU

Jak s odstupem času hodnotíte skončenou sezonu v Livesport superlize?

Splnili jsme cíl, se kterým jsme do sezony šli. Ukázali jsme, že do Superligy stále patříme. Loni jsme se plácali celou sezonu u dna, takže letos můžeme být spokojeni. Jak s výkony, tak výsledky. Samozřejmě hodně věcí se nepovedlo, ale v celku hodnotím sezonu pozitivně.

K pozici generálního manažera klubu, jste si přibral i trenérský post. Jak osobně to bylo pro vás náročné?

Asi nejnáročnější za celou mojí kariéru, bohužel ale ne fyzicky. Té práce, kterou by měl hlavní trenér plnit, je strašně moc a někdy je to opravdu vyčerpávající. Na druhou stranu jsem se vždycky na každou společnou akci, trénink nebo zápas těšil. Hlavně proto, že atmosféra, kterou jsme v týmu měli, byla podle mě letos výborná. Dokázali jsme v podstatě po celou sezonu fungovat jako jeden tým, přestože jsme měli relativně dost krizových momentů.

Bez silného realizačního týmu by to asi nešlo, co říkáte?

Přesně tak. Celý realizační tým mně vydatně pomáhal a za to mým kolegům patří velké poděkování. I díky nim mě od začátku tahle role hrozně bavila a dodávala mi novou energii do další práce.

Ročník jste zahájili nejlépe, jak jste mohli. Dvěma venkovními výhrami. Jednou z nich bylo dokonce dobytí Sparty. Následovalo sedm proher v řadě. Co se stalo?

Byla to souhra více okolností. První z nich je ta, že jsme se od začátku sezony snažili hrát velmi aktivní presink a možná jsme tím Otrokovice i Spartu zaskočili. Nicméně od dalších kol na nás všichni byli víc připraveni . Zároveň jsme po třetím kole, kdy jsme prohráli s Královskými Vinohrady, měli velmi těžký los. Vždyť jsme hráli téměř se všemi týmy z horní poloviny tabulky. Tohle období pro mě možná nejtěžší, protože já i celý tým jsme hledali náš herní styl, který můžeme praktikovat po celých šedesát minut.

Po televizním utkání s brněnským Hattrickem přišel herní vzestup a váš tým začal získávat body.

Pro mě osobně byl tento zápas klíčovým pro další vývoj sezony. Absolutně se nám nepovedl a mám pocit, že z následného video-rozboru, hráči pochopili, co si můžeme a nemůžeme na hřišti dovolit. Bohužel nám to trvalo v podstatě polovinu sezony, ale beru to tak, že to je daň za změnu herního stylu, možná daň za moji premiérovou sezonu v pozici hlavního trenéra.

COVIDOVÝ PRŮVAN

Kvůli covidu jste museli odkládat utkání a měnit veškerý program. Jak hodnotíte toto období?

To bylo něco, co jsme neměli šanci ovlivnit. Covid se i přes všechna testování prohnal naší šatnou a až na výjimky ho měl každý člen týmu. Mám takový pocit, že podle počtu dní v karanténě a počtu odložených zápasů, nás covid ovlivnil nejvíc ze všech superligových týmů. Museli jsme se několikrát vracet zpátky do tréninku, oživovat vazby, návyky. Jednoduché to rozhodně nebylo a poslední kapkou pro nás byl celý únorový program.

Za 37 dní jste museli zvládnout 13 zápasů. Co vy na to?

Naprostá šílenost. My se několik měsíců připravujeme na ligovou sezonu, kde základní část trvá standardně sedm měsíců. A nakonec odehrajeme polovinu základní části za jediný měsíc. Nikdo neřešil jestli je to sportovně správně nebo jestli je to zdravotně v pořádku pro naše hráče. Samozřejmě jsme neměli informaci, že se ze Superligy nebude sestupovat, takže jsme se nemohli žádným způsobem šetřit. Z trenérského pohledu byl tenhle měsíc úplně nepoužitelný – my jsme v podstatě neměli čas trénovat a pokud jsme trénovali, tak to byly jen lehké předzápasové tréninky.

To se muselo zákonitě projevit ve hře, viďte?

Neměli jsme možnosti reagovat na chyby v zápasech a v tréninku na nich pracovat. Stejně tak jsme neměli čas se trochu více připravovat na soupeře. Ve standardním režimu máte před většinou zápasů zhruba tři herní tréninky a my jsme šli od zápasu k zápasu. Příprava na soupeře se odvíjela podle důležitosti utkání buď na předzápasovém tréninku nebo až v šatně před zápasem. A proti nám stáli soupeři, kteří měli týden volno a celý týden se mohli připravovat pouze na nás. Pro mě je zásadní, že jsme v tomhle období nenapočítali nějaký větší počet zranění a některé duely jsme zvládli odehrát velmi dobře.

Na základě rozhodnutí Českého florbalu jste nenastoupili do play down. Jak jste tento verdikt?

Jednalo se o logické vyústění vzhledem k aktuální pandemické situaci v České republice. Myslím, že se nic moc jiného asi očekávat nedalo. Takže jsme to přijali jako fakt. Jsme rádi, že Superligu budeme hrát i příští rok. Na druhou stranu vnímáme, že jsme se dvakrát po sobě zachránili administrativně. Speciálně letos jsme chtěli ukázat, že po loňské nepovedené sezoně, stále na nejvyšší soutěž máme. Což se během základní části potvrdilo, ale už jsme neměli šanci to potvrdit v play down.

V klubu hodně sázíte na odchovance. Do týmu zařadili spoustu juniorů. Jak jste byl spokojen s jejich výkony?

Celkově jsem spokojen s tím, jak se mladíci postupně zapracovávají do týmu. Samozřejmě to někomu jde rychleji a je to těžce individuální. Ale určitě nám kluci ukázali, že jsou tady další mladíci, kteří v dohledné době promluví do bojů o sestavu a zvýší tak konkurenci v našem týmu.