Zpět do starých kolejí. Návrat za šachovnice hlásí přes 110 družstev

Již dnes odstartuje třiatřicátý ročník festivalu her a šachu, jinak známý také jako Czech Open. Po dvouleté covidové době, která zasáhla do všech odvětví, a to i do toho šachového. V minulých letech se pořadatelé museli vypořádat s nejrůznějšími překážkami. Letos se však vrací vše do starých kolejí a festival bude již tradičně zahájen šachovým turnajem družstev, který potrvá od dnešního do nedělního odpoledne.

Pardubický dům Ideon se klidně může na osmnáct dní titulovat Centrem šachu a ostatních her. | Foto: archiv pořadatele