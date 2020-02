„Jedná se o takzvaný kritický, tedy mezní typ letadla. Jde o druhý kritický typ letadla, jehož provoz je na Letišti Pardubice povolen. Prvním byl typ Antonov AN – 124 Ruslan,“ napsalo letiště na svých webových stránkách.

Povolení pro mezní typ letadla se vydává v případě, že takové letadlo přesahuje parametry běžného provozu, na nějž je letiště certifikováno. „Povolení se týká výhradně zmíněného typu,“ uvedl pro server Zdopravy mluvčí ÚCL Vítězslav Hezký.

Nákladní doprava je jedno z odvětví, které by vedení letiště chtělo rozvíjet. „Chceme investovat do rozvoje cargo dopravy, jelikož zefektivnění obsluhy a odbavování by mělo letišti pomoci získat nové osobní i nákladní dopravce. Bude zde totiž možné odbavit více typů letadel,“ řekl před časem předseda představenstva společnosti EBA Petr Juchelka.

Boeing 747

Boeing 747, známý také jako Jumbo jet, je čtyřmotorový dopravní letoun, který je na obloze k vidění od roku 1969. V nákladní variantě 747-400F, které se povolení týká, bylo vyrobeno celkem 126 kusů.