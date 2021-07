Krajský úřad Olomouckého kraje udělil výjimku z nových evropských emisních limitů Elektrárně Chvaletice. Úředníci elektrárně ale mírně zpřísnili podmínky. Ekologickým aktivistům se rozhodnutí úředníků nelíbí.

Elektrárna Chvaletice. | Foto: ČTK

Elektrárna Pavla Tykače žádala o výjimku, aby mohla vypouštět více rtuti a oxidů dusíku, než je limit, který bude v Evropě platit od srpna. Oproti předchozí žádosti se v rámci výjimky snížil limit na rtuť z 25 na 23 mikrogramů na metr krychlový a limit na oxidy dusíku ze 195 na 190 mikrogramů na metr krychlový. Řádné limity navíc elektrárna bude muset splnit už do šesti let, zatímco dříve byla lhůta dána na osm let.