Charitní hospic v Pardubicích poskytuje služby domácího hospice. V posledním roce výrazně stoupá počet zájemců o jeho služby. Potřebuje proto nové specializované přístroje, na které shání prostředky z programu ČSOB pomáhá regionům. Právě probíhá finálové hlasování jeho jarní části, která podporuje veřejně prospěšné projekty ve všech českých krajích.

Pomozte rozšířit služby domácího hospicu v Pardubicích | Foto: Shutterstock

ČSOB za 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojuje do rozhodování veřejnost.