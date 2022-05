Máte nějaký svůj osobní sportovní rekord? V jakém sportu a co?

Osobní rekordy nesbírám. Větší radost mám z kolektivního úspěchu, povedené akce nebo nahrávky než z toho, že se mi povede uběhnout 10 km za 45 min, což mimochodem není moc důvod k jásání.

Zaměstnanecká liga Deníku.Zdroj: Deník

Komu byste dali červenou kartu a proč?

Jako fotbalový sparťan celému vedení Sparty za jeho činnost posledních let. Jako Pardubák a fanoušek hokeje zase panu Dědkovi, který při snaze o získání titulu dle mě tlačí až moc na pilu, čímž nezdravě víří vody celé extraligy.

Váš sportovní vzor?

Tomáš Rosický. Ale opravdu jen po sportovní stránce.

Vaše sportovní začátky? Sportujete rádi?

Sportuji prakticky od malička. V malé vesnici Přelovice na Přeloučsku jsme chodili hrát v létě fotbal, tenis, v zimě hokejbal, hokej, vyráželi na hory. Jezdili jsme na kole, hráli na schovku, blbli. Byli jsme pořád venku a v pohybu. Zažili jsme něco, o co dnešní mládež přichází a co jí bude do budoucna chybět. Do mého života sport patří.