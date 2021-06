Restauratéři budou moci více než čtyři hosty podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví usadit ke stolům s deseti a více místy. Mezi skupinami zákazníků, vyjma členů jedné domácnosti, budou muset být odstupy alespoň 1,5 metru. „Proto počítáme zatím jen s poloviční kapacitou vnitřní restaurace, ale lidem máme co nabídnout, dlouhodobě se snažíme zlepšovat kvalitu našeho jídla,“ dodal Šušlík. Během covidu přešli na domácí výrobu knedlíků, pečiva, uzeného a dalších produktů.

S pondělním otevřením počítají i další restaurace v kraji. „Byli jsme půl roku šikanováni, jsme rádi, že to přestane a těšíme se samozřejmě na hosty,“ řekl šéfkuchař a zastupující provozní restaurace U Kolji v Litomyšli Petr Buj, který pomáhá s provozem dalších dvou restaurací. S hosty od pondělí počítají v Novém Světě v Litomyšli, kde se specializují na asijskou kuchyni i v burgrárně u Vysokého Mýta.

Najdou se ale i výjimky, v restauraci U Nouzů ve Starém Hradišti bude i příští týden otevřená jen zahrádka. „Od pondělí určitě restauraci otevřít nestihneme, protože máme domluveného malíře. Chtěli jsme vymalovat během pandemie, ale chyběli peníze, takže jsme museli počkat,“ vysvětlil provozní Martin Suchý. Uklidit a připravit na provoz vnitřek restaurace zvládnou až na víkend. „Doufáme, že bude hezké počasí, zahrádku pro osmdesát lidí máme zastřešenou, připravené deky. Je to zase trochu podpásovka, takhle rychlou změnu nikdo nečekal,“ dodal Suchý. Původně vláda chtěla vnitřní provozy otevřít až 14. června.

Proč ne hned?

Zavřená zůstane v pondělí a v úterý i restaurace Bohemia v České Třebové. „To jsou naše dva zavírací dny, kdybychom teď najednou otevřeli, jen proto, že se to může, zbytečně bychom lidi mátli, takže komplet otevřeme až ve středu,“ řekla Martina Demlová z Restaurantu Bohemia, který s manželem provozují přes dvacet let.

„Jen nechápu, proč když je to protiústavní, proč třeba restaurace nemohly otevřít hned od pátku, mohli jsme mít z víkendu lepší tržbu,“ dodala Demlová. Provoz zahrádky podle ní teď postrádá jakýkoliv smysl. „Zahrádku máme otevřenou, protože nic jiného nemůžeme, ale je to o zdraví, moje i hostů. Sedí tam v zimě, já lítám pořád dovnitř, kde topíme, a zase ven, protože nejsem v bundě schopná připravovat nápoje venku. A jídlo rychle stydne, postrádá to ten komfort, za kterým lidé do restaurace chodí,“ myslí si Demlová.

Otázka, proč nemohou otevřít hned, je na místě i podle Petra Buje z Litomyšle. „Na druhou stranu, my jsme hlavně rádi, že to bude od pondělí a ne až za čtrnáct dní,“ uzavřel Buj.