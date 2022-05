Máte raději individuální nebo kolektivní sporty? Proč?

Mám rád všechny sporty, ať už individuální nebo kolektivní. Pokud si mám vybrat, tak preferuji kolektivní sporty, kde člověk více vypne od všedních starostí a stresů a je zapálen jen do té konkrétní činnosti, kterou právě vykonává. A když kolem sebe máte partu dobrých kamarádů, tak je to o to větší potěšení.