Co je divočina? Podívejte se na „tajné“ tipy

Ivo Bartík





Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN – International Union for Conservation of Nature) tak definuje plochu o rozloze nejméně tisíc hektarů, na které zůstalo zachováno původní prostředí včetně vzácné fauny a flóry. Tuto podmínku často splňují národní parky – ty ale většinou nejvzácnější pasáže „tají“ před návštěvníky, ponechávají je pouze pohledům z dálky. Není se čemu divit, davy turistů by je zničily. Text vyšel v týdeníku Květy.

Lopeník v Bílých Karpatech | Foto: Deník/Pavel Bohun

Fascinující střípky dokonale zachované přírody najdete často v Krkonoších – jako v případě Pančavského vodopádu Bílé Karpaty mají tu výhodu (nebo nevýhodu?), že leží daleko od Prahy. Proto se v tichu pod lesními velikány budete cítit jak na počátku světa Bývalý vojenský prostor Milovice se zčásti mění v obří „zoo“. Zajeďte sem, vy i vaše děti budete nadšení. Chráněná krajinná oblast Brdy Vyhlášena byla až v roce 2015, její rozloha je 345 km². Rozkládá se na území Středočeského a Plzeňského kraje. Předmětem ochrany je harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny s minimálním osídlením a přirozeně vzniklými lesy. 50 míst, kde uvidíte svět jako na dlani Přečíst článek › Přírodní hodnoty krajiny spočívají v kvalitě přirozených luk, vřesovišť, rašelinišť, pramenišť, mokřadů, společenstev skal a na ně vázaných vzácných rostlin a živočichů. Osoblažsko Osoblažský výběžek je obklopen polským územím a patří k „zapomenutým“ územím naší země. Nejvyšším vrcholem Osoblažska je Solná hora (868 m n.m.), nejnižší bod má jen něco málo přes 200 m a nachází se u řeky Osoblahy. Turisticky ještě téměř neobjevenou krajinu charakterizují převážně listnaté lesy, množství potůčků a mozaika políček. Na odlehlém území se zachovala řada unikátních rostlin a živočichů. Novodobé atrakce představuje hlavně jediná „dvojrozhledna“ v Česku a úzkokolejná železnice. Malebné údolí řeky Jevišovky Jevišovka pramení poblíž Moravských Budějovic a po 83 km se vlévá nedaleko rakouských hranic do Dyje. Řeka láká svojí čistou zurčivou vodou, drobnými vodopády i romantickými meandry. Dříve sem jezdívalo hodně trampů, těch však už dnes moc není. Vzhůru za poklady podzimu Přečíst článek › Romantický piknik si můžete užít v okolí přehrady Jevišovice, postavené v roce 1897. Cesta podél řeky Jevišovky nabízí neopakovatelné zážitky díky zachovalé přírodě, především rostlinstvu. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty Díky své odlehlosti od velkých měst jsou Bílé Karpaty ztělesněním skutečné divočiny. Jejich nejvyšším vrcholem je Velká Javořina (970 m n.m.), poblíž se dokonce nachází prales s porosty javoru, buku a jasanu. Benefit pro nové předplatitele:

E-kniha Zázračné Česko v PDF podobě

(v případě koupi předplatného na 3 a 12 měsíců) V roce 1996 byla CHKO Bílé Karpaty zařazena na seznam biosférických rezervací UNESCO. Převládají zde bukové lesy střídající se s unikátními květnatými loukami. Pozoruhodné je množství vzácných plazů – od užovky obojkové po zmiji obecnou. V tomto pohoří najdete i několik jeskyní – třeba ledovou ve Zvonových jeskyních či jeskyni pod hradem Vršatec. Přírodní park Manětínská Málo známý park leží u města Manětín v okrese Plzeň-sever a tvoří ho borové a smrkové lesy spolu s několika rybníky a prameništi řady potoků. Park byl jako klidové území vyhlášen už v roce 1978. Jeho nejvyšším bodem je vrch Lišák (677 m n.m.). Pokochejte svou duši přírodou Beskyd Přečíst článek › Za zachovalou přírodu vděčí park do značné míry tomu, že bylo jeho území dlouho používáno jako vojenský výcvikový prostor a vstup sem byl zakázán. V jižní části parku najdete přírodní památku Hůrky – slatiniště s řadou chráněných druhů rostlin. Doporučujeme vydat se sem v noci – nejlépe zajet do některé z obcí na území parku a pak si vyjít kousek za ni do lesa. Park totiž pokrývá Manětínská oblast tmavé oblohy, v jejímž rámci se obce v parku a okolí zavázaly produkovat co nejméně světelného znečištění. Díky tomu hvězdy nad parkem nádherně září a lze tu sledovat i různé astronomické úkazy. Týdeník Květy

zpravodajsko-společenský týdeník pro celou rodinu



Víme, co se děje kolem vás. Týdeník Květy přináší klíčové informace, podrobné analýzy, rozebírá aktuální témata, objevuje nové fenomény a trendy, analyzuje spotřebitelské problémy, přináší zajímavé události i profily a rozhovory s osobnostmi z domova i ze světa. Součástí časopisu je vložený týdeník TV magazín s TV programem. Titul je určen pro aktivní rodinu – jde vlastně o jakéhosi rodinného zpravodajského průvodce současným světem.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu