"V kombinaci s horkem, které dnes panuje, to byl přímo učebnicový příklad pro hasiče, že dojde každou minutu k požáru," uvedla tisková mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková. A k požáru také došlo, když jeden z květináčů vzplál.

„Kolem poledne žena uviděla šlehat plameny na balkóně. Její dcera vzala plastový kbelík s vodou a požár se snažila uhasit,“ uvedl k případu vyšetřovatel hasičů Aleš Janda, který zjišťoval příčiny vzniku požáru. Plameny poškodily zateplení fasády a plastovou balkonovou výplň pod balkonovým oknem. Škoda byla předběžně vyčíslena na 20 tisíc korun.

"Věříme, že si uživatelka pořídí brzy popelník. A upozornění pro všechny, co rádi odhodí nedopalek do květináče. Měli byste vědět, co váš truhlík obsahuje. V plastovém květináči v tomto případě nebyla hlína, ale rašelinový substrát, a jak je známo, rašelina obsahuje 53–58 procent spalitelných látek," dodala Horáková.