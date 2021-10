„Slyšeli jsme ránu, bouchlo to a rozlétla se vrata garáže,“ řekl k případu svědek celé události a dodal: „Uvnitř garáže už byly vidět plameny a vycházel z ní kouř.“

Patnáct lidí muselo být včera odpoledne evakuováno z bytového domu v Holicích poté, co kvůli technické závadě na baterii hoverboardu vzplála garáž v přízemí. „Slyšeli jsme ránu, bouchlo to a rozlétla se vrata garáže,“ líčil svědek celé události. Hasiči sice měli oheň pod kontrolou rychle, k zásahu ale museli použít dýchací přístroje. Museli vypnout i přívod plynu a elektřinu.

