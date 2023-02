Pokud ale porovnáme jen nehody, v jejich počtu dominuje Orlickoústecko (34) a Svitavsko (30). K šestadvaceti nehodám vyráželi hasiči shodně na Pardubicku i Chrudimsku.

K nejničivějším událostem už tradičně patří požáry.

V tomto ohledu byl nejničivější požár ze 17. ledna 2023 v obci Polsko na Orlickoústecku. Hořela zde stodola u rodinného domu. Škoda je předběžně vyčíslena na 3 miliony korun.

„Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při používání elektrického topidla. Elektrický přímotop byl umístěn ve stodole pro temperování tepla v prostoru motoru traktoru a byl obložený OSB deskami. Škoda je předběžně vyčíslena na 3 miliony korun,” sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Dne 8. ledna 2023 v Pardubicích likvidovali hasiči požár laseru. Škoda je předběžně vyčíslena na 1 milion korun. Uchráněn byl majetek ve výši 30 milionů korun. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího vyšetřování.

Hned na začátku roku, už 2. ledna, vzplál obchod v Letohradě. Uvnitř byla mimo jiné pyrotechnika nebo benzín. V době vzniku požáru uvnitř nikdo nebyl. Prodavačka byla v tu dobu mimo obchod. Že uvnitř hoří, zpozorovala podle hasičů až ve chvíli, kdy se vracela.

"Snažila se dostat do obchodu a utrpěla popáleniny. Prodavačku obchodu si do péče převzali místní dobrovolní hasiči a vyčkali do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Objekt byl silně zakouřen, a tak bylo nutné prostor odvětrat. Požár dostali hasiči pod kontrolu za 15 minut od nahlášení události na tísňovou linku," dodala mluvčí hasičů.

Škoda byla vyčíslena na 1 milion korun. Uchráněn byl majetek ve výši 5 milionů korun. Příčinou vzniku požáru byla nepředpokládaná technická závada na přívodním kabelu počítače.