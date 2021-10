„Vytvořeno bylo místo pro zachráněné osoby, které byly umístěny do postaveného stanu pro třídění zraněných osob, k průzkumu všech prostorů jsem používal i termokameru, hasiči používali dýchací přístroje při likvidaci požáru,“ uvedl velitel zásahu Tomáš Pátek. Vše bylo v rámci cvičení. Cílem bylo prohloubení schopností velitelů jednotek požární ochrany. Seznámení a prohloubení znalostí příslušníků HZS a členů JSDH s problematikou zásahu na budovu s výskytem většího počtu osob a vyhledávání osob v neznámém a zakouřeném prostředí. „Poděkování patří dobrovolníkům, kteří se ocitli v roli figurantů, a poté také provozovateli diskotéky, který umožnil provézt zde cvičení,“uzavřel taktické cvičení velitel zásahu Tomáš Pátek.

Do hudebního klubu v Zámku Cholticích se v úterý 5. října ve večerních hodinách sjely hasiči. Hasičské jednotky tu likvidovali požár diskotéky, který vznikl od elektrického zkratu kabeláže pod pódiem. Plameny pohltily místnost s kapacitou 265 osob. Na místo se sjelo celkem 9 jednotek požární ochrany – profesionální z Přelouče a Pardubic a dále dobrovolné jednotky z Choltic, Lipoltic, Heřmanova Městce, Přelouče, Chrudimi, Načešic a Břehů. Cvičení hasiči uspořádali z důvodu reálné hrozby vzniku požáru a ohrožení osob. „Někdy si provozovatelé neuvědomují riziko vzniku požáru při překročení uvedené kapacity osob v sálech, kde jsou provozované veřejné akce,“ sdělila mluvčí hasičů pardubického kraje Vendula Horáková.

Do hudebního klubu v Zámku Cholticích se v úterý 5. října ve večerních hodinách sjely hasiči. Plameny pohltily místnost s kapacitou 265 osob. Na místo se sjelo celkem 9 jednotek požární ochrany. | Foto: HZS Pardubický kraj

