„'Děláš velkou chybu, Jaromíre. To se ti vymstí. Co zas? No to tvoje vracení sirek do krabičky… Jednou to poznáš…' A vy jste určitě poznali jednu ze známých hlášek filmu – Vesničko má středisková… A my stále dokola říkáme, nesypte ten žhavý popel do plastových popelnic, vymstí se vám to," říká krajská mluvčí profesionálních hasičů Vendula Horáková.