Jeden ze zasahujících hasičů se neváhal svléknout do spodního prádla a berli z vody vytáhl. Vše dopadlo dobře a bohdanečští hasiči mají na kontě další z úspěšných zásahů.

Od Krajského operačního střediska obdrželi hlášení a příkaz k výjezdu kvůli spadlé berli do Opatovického kanálu. Hasiči na místě zjistili, že se dvě ženy kochaly krásou místního mlýna, přičemž jedné z nich se propadla berle zábradlím a spadla do vody. Samy si s tím nedokázaly pomoci, proto je napadlo zavolat pomoc.

