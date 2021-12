Jenže během několika hodin žhavý popel udělal své. A opravdu stačila lopatka. K požáru přístřešku u rodinného domu vyjížděly 4 jednotky požární ochrany. Požár byl naštěstí uhašen ještě před příjezdem první jednotky hasičů. Přesto plameny stačily způsobit škodu na uložených pneumatikách.

Hasiči zkontrolovali místo požáru ještě termokamerou. Díky včasnému zpozorování plameny nestačily přeskočit na zaparkované automobily. Škoda byla předběžně vyčíslena na 10 tisíc korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 5,5 milionů korun.

Opět hasiči upozorňují, že žhavý popel rozhodně nelze podceňovat. Není možné jej vysypávat do klasického plastového kontejneru, ani jiné plastové nádoby, např. kompostéru. Popel dokáže způsobit požár i po 24 hodinách od vysypání do plastové nádoby. Tato zdánlivě banální záležitost může mít za následky rozsáhlý požár, kdy plameny přeskočí z kontejneru např. na fasádu domu nebo hořlavé předměty v okolí. Vzniklé škody pak šplhají klidně do statisíců.