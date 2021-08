Do Opatovic nad Labem spěchaly v pondělí před polednem tři jednotky hasičů. Hořelo zde v dílně u rodinného domu.

Majitel dílny sám uhasil požár, který způsobilo nabíjení čelovky | Foto: HZS PK

Muž šel po dvorku a ucítil zápach jako když se pálí guma. Myslel si, že ženy nechaly něco zapnutého v domku. Tam naštěstí bylo vše v pořádku. Pak si to ale zamířil do dílny, kde otevřel dveře a v tu chvíli se na něho doslova vyvalil hustý dým a vpovzdálí dílny uviděl plameny. K hašení požáru použil muž kbelíky s vodou a hasil až do příjezdu hasičů. Plameny se mu opravdu podařilo zlikvidovat.