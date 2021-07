"Předposlední červnový den byl na jižní Moravě ve znamení, tvrdé práce, ale také střídání části odřadu složeného z profesionálních hasičů. Partu unavených hasičů vystřídali hasiči plni energie včele s novým velitelem odřadu ppor. Bc. Petrem Dvořákem, který vystřídal mjr. Ing. Pavla Béra," referuje o dění na Hodonísku postiženém tornádem mluvčí pardubických krajských profesionálních hasiučů Vendula Horáková.

Odřad hasičů z Pardubického kraje zde bude podle ní plnit další úkoly Krizového štábu HZS Jihomoravského kraje až do neděle 4. července.

"Hasiči pomáhají ze všech sil všude kde je třeba. Nejen svou prací. Nová část odřadu odváží do postižených míst také drobné dárečky pro děti, které přišly o své hračky i pokojíčky plné plyšáků… Vezeme naše maskoty – dráčky Ohniváčky, omalovánky, puzzle, pastelky, pexesa, prostě hlavně něco, co dětem zase vykouzlí úsměv na jejich tváři. Ale nebojte. Posíláme do postižených míst i knihy HASIČI, našeho skvělého hasičského autora Romana Kutálka," dodala Horáková.

„Ve spolupráci s posttraumatickým týmem HZS jsem se rozhodl věnovat knihy v hodnotě 27 tisíc korun tam, kde udělají radost a pomůžou třeba jen na chvilku překonat chmurný čas. I když teď v postižených oblastech není čas na čtení, možná že později příběhy v knihách někoho potěší,“ říká k daru náš spisovatel Roman Kutálek.

"Víme, že je to teď těžké, ale my všichni věříme v lepší zítřky. Důležité je držet spolu," uvedla k tomu Horáková.