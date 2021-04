K požáru osobního automobilu do Chrasti vyjížděli hasiči v podvečer Velikonočního pondělí. Hořelo uvnitř vozidla.

Vyšetřovatelé, kteří zjišťují příčiny vzniku požárů radí, jak se vyvarovat požáru: „Je to v každém případě řádná údržba vozidel a jejich pravidelné kontroly. U naftových vozidel většinou dojde k uvolnění přepadové hadice a úniku nafty do motorového prostoru. Při styku paliva s horkým povrchem dojde ke vznícení paliva (výfukové potrubí), pak jsou to například hlodavci, kteří často rozkousají izolace nebo přetížením pojistek hlavně v zimním období,“ říká vyšetřovatel příčin požáru HZS Pardubického kraje Václav Dostál.

"Hasiči požár dostali pod kontrolu za 10 minut od nahlášení události na operační a informační středisko hasičů. Zcela zlikvidován byl za dalších 8 minut," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

"Škodu jsem předběžně stanovil na 20 tisíc korun. Příčinou vzniku požáru je pravděpodobně technická závada na elektroinstalaci," říká Martin Vojta, vyšetřovatel hasičů v Chrudimi.

Od počátku roku do 6. dubna 2021 shořelo v Pardubickém kraji již 17 aut. Příčinou vzniku požáru je ve většině případů právě závada na elektroinstalaci.

Podle vyšetřovatelů hasičů jsou nejčastější příčinou požárů vozidel právě technické závady, následovány požáry způsobenými dopravní nehodou vozidla.