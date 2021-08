Škoda je asi jen 1000 Kč. Hasiči ještě zkontrolovali termokamerou teplotu, aby se požár náhodou v bytovém domě v Rybitví nešířil skrytou cestou a nedošlo k jeho opětovnému vzplanutí a vrátili se zpět na základnu.Příčina? Budete se divit, odhazování nedopalků do květináčů se prostě nevyplácí.

A upozornění pro všechny, co rádi odhodí nedopalek do květináče. Měli byste vědět, co váš truhlík obsahuje. V plastovém květináči v tomto případě nebyla hlína, ale rašelinový substrát, a jak je známo, rašelina obsahuje 53–58 % spalitelných látek. Tak si dávejte pozor.