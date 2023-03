Začíná sezóna pálení trávy a klestí, hasiči nabádají k opatrnosti

S blížícím se jarem ožívají i zahrádkáři a pouští se do údržby svých přes zimu spících pozemků. To v mnoha případech znamená i vypalování trávy a pálení klestí a tím i větší pohotovost hasičů. K prvnímu takovému letošnímu případu mířili hasiči do Lázní Bohdaneč.

Začíná sezóna pálení trávy a hasiči jsou v pohotovosti | Foto: HZS Pardubického kraje