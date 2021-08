To si takhle jedete po nákupech, vracíte se z odpolední kávy na zahrádce, a najednou se vám začne kouřit z auta. Tohle není pohádka, ale realita.

Požár auta v centru Pardubic naštěstí jen za 20 tisíc | Foto: HZS PK

Žena v centru Pardubic duchapřítomně odbočila na parkoviště, kde zaparkovala vůz. To už se zpod kapoty hodně kouřilo.Taky jste si někdy říkali, co v takovém případě udělat, když vám začne hořet auto? Snadno se to řekne, ale zkuste zachovat klid a rozvahu, tím lépe dokážete vyhodnotit situaci.