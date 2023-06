K požáru skládky odpadu ve Zdechovicích u Přelouče zamířilo ve středu odpoledne celkem devět jednotek hasičů.

Požár skládky ve Zdechovicích, 28.6.2023 | Foto: HZS Pardubického kraje

Komplikací při hašení byl silný vítr. Požár se podle hasičů podařilo dostat pod kontrolu před půl sedmou večer, hasiči jsou nadále na místě a probíhá dohašování.

„Požár zasáhl jižní část skládky o rozměrech asi 30x50 m.Hasiči použili smáčedlo, které zvyšuje efektivitu hašení. Přiměšování smáčedla do vody při hasebních pracích je dosahováno vyšší efektivity hašení díky zvýšené smáčivosti vody, lepšímu pronikání vody do hloubky hořícího materiálu a vyššímu chladícímu efektu. To vede ke zkrácení doby hašení a zabránění dalšímu rozvoji hoření. Zřízeno bylo čerpací stanoviště na nedalekém rybníku pro dopravu vody na místo zásahu,“ popsala mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Gočárovy mlýny jsou ve finále České ceny za architekturu 2023

Příčiny požáru jsou předmětem vyšetřování. Na skládce ve Zdechovicích nehořelo poprvé, naposledy na začátku května 2020, kdy na místě zasahovalo 19 jednotek hasičů