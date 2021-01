Opožděný Štědrý večer se jedné rodině v Pardubicích moc nevyvedl. K požáru vánočního stromečku do pardubického bytového domu vyjížděli v úterý večer hasiči.

Prskavka zapálila vánoční stromek a způsobila škody za 400 tisíc | Foto: HZS PK

Ze stromečku toho už opravdu moc nezbylo. Žena umístila na proschlý vánoční stromek zapálenou prskavku a v tu chvíli vešel do pokoje muž, který spatřil, že stromek začal hořet. Muž hořící stromek popadl a snažil se ho dostat ven balkonovými dveřmi. Ty se ale nepovedlo otevřít, a tak stromek odnesl do chodby. Stromeček postavil tak nešťastně, že zcela zablokoval dveře pro únik dalších osob z bytu. Uvnitř bytu bylo v době požáru asi 6 osob. Lidé se schovali v jedné z místností a snažili se vše utěsnit, aby se k nim kouř nedostal. Hasiči požár zlikvidovali. Z domu hasiči vyvedli několik osob. Jedna osoba, která bydlela o patro výš, se nadýchala jedovatých zplodin hoření. Hasiči ji vyvedli z domu a předali do péče zdravotníkům.