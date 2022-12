Také kouříte na záchodě? Muž v Opatovicích tak skoro vyhořel. Podpálil toaleťák

Věřte, nevěřte. Muž si při kouření na záchodě málem podpálil byt. Při odklepávání cigarety se nestrefil do záchodové mísy, popel mu omylem spadl vedle do zásob balíků toaletního papíru a problém byl na světě. Toaletní papír se po nějaké době vznítil a oheň dokonce zakouřil celý byt.

