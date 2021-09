Péct štrúdl a přitom přežít a nevyhořet. Nebo ještě jinak: První místo za nejkřupavější a nejpropečenější štrúdl získává… muž z Pardubic, který se na pečení řádně posilnil alkoholem, a to do takové míry, ža něj potom v troubě zapomněl. Stalo se dnes dopoledne v Pardubicích. Muž může být rád, že nevyhořel.

Muž na štrůdl v troubě zapomněl, protože byl posilněn alkoholem. Naštěstí vše dobře dopadlo. Jen závin situaci nepřežil. | Foto: HZS PK

"Také máte rádi křupavý čerstvoučký jablečný závin? Je to dobrota ke kávě, že? My tleskáme muži, který si chtěl připravit takovou dobrotu sám doma. Jenže zapomněl na něj a upozornili na to až sousedé, kterým do pokoje začal oknem vnikat kouř po spálenině," líčila události, které předcházely dnešnímu zásahu záchranářů v Pardubicích, mluvčí krajských profesionálních hasičů Vendula Horáková.