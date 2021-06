Rodinnou firmu vybudoval před 130 lety váš dědeček. Jaký se k tomu váže příběh?

Můj dědeček přišel do Chrudimi před 130 lety z Paříže, kde pracoval u módní firmy jako designér kožešinové módy. V roce 1889 přijel starosta Chrudimi v doprovodu dvou radních na světovou výstavu do Paříže. Zcela náhodně se potkali s mým dědečkem, se kterým se během jejich pobytu v Paříži spřátelili. Na oplátku ho pánové pozvali na návštěvu Chrudimi.

Další rok dědeček Chrudim navštívil, zalíbilo se mu tady a se svojí rodinou se na jaře 1891 do Chrudimi přestěhoval natrvalo. Zde založil firmu zabývající se módní tvorbou a zahraničním obchodem. V těchto prostorách, kde spolu dnes jednáme, začínal své podnikání před 130 lety. Zajímavostí je, že adresa naší firmy je stále stejná, sedí název ulice Štěpánkova i číslo domu 98. Také název firmy se nezměnil, podnikáme pod svým jménem.

Firmu jsme v průběhu let rozšiřovali, přistavěli jsme další dva domy – a to je základ, na který jsem v roce 1991 po obnovení činnosti firmy navázal. Kontinuitu našeho podnikání narušilo znárodnění v roce 1948.

Jaký život jste v celém tomto období prožíval vy?

Protože jsme podnikali úspěšně, po znárodnění jsem i já nesl punc dítěte z buržoazní rodiny. Z chrudimského gymnázia jsem byl vyloučen po 15 minutách studia. Druhý den jsem se jakousi protekcí dostal na průmyslovou školu v Čáslavi, ze které jsem byl vyloučen už o půl dvanácté téhož dne. Dva měsíce jsem pracoval jako kočí v JZD. Potom jsem díky známým mých rodičů mohl nastoupit do učebního poměru a vyučil jsem se v hlinecké Elektropraze nástrojařem.

Po vyučení jsem pracoval v oboru v Jablonci nad Nisou a na doporučení zaměstnavatele jsem mohl nastoupit na strojní průmyslovku. Stigma mé rodiny se se mnou táhlo dále a ze školy jsem byl vyloučen po maturitních písemkách před ústní zkouškou. V té době jsem se úspěšně zabýval sportem, a to i na vojně. Získal jsem doporučení na dokončení školy, takže jsem následně poslední týden školy po vojně dokončil.

Jak šel život dál?

Měl jsem opravdu štěstí na zaměstnavatele i na lidi, se kterými jsem spolupracoval. Provozoval jsem úspěšně sport, v jachtingu jsem se dostal na špičkovou úroveň. Startoval jsem na několika mistrovství světa i Evropy, vyhrál jsem více jak 100 regat. Byl jsem účastník olympijských her. Měl jsem úspěch i v práci.

V roce 1989 jsem měl možnost soukromě odcestovat do Švýcarska, kde jsem se zabýval získáváním zkušeností při spalování nebezpečných odpadů. Zde jsem se např. setkal i se dvěma budoucími ministry životního prostředí z období po sametové revoluci. Se svými zkušenostmi jsem plynule v lednu 1990 navázal na soukromé podnikání, zabýval jsem se ve velkém zprostředkovatelskou činností v exportu cementu, dovozu technologií na likvidaci nebezpečného odpadu a obnovil jsem činnost firmy.

Vaší dnešní činností je výstavba domů. Jak to začalo?

Mimo jiné jsem také restituoval velkou secesní vilu plnou nájemníků. Chtěl jsem si rychle splnit svůj sen o krásném bydlení. Bylo mi 50 let, dům plný nájemníků mi nedával naději v dohledné době jej rekonstruovat a obývat, a tak jsem na jeho nádherné zahradě začal stavět v roce 1991 nový dům. Na jaře 1992 jsem se do tohoto domu nastěhoval a musím říct, že i dnes, po téměř 30 letech bydlení, bych na tomto domě nezměnil vůbec nic.

S architektem Ivanem Köhlerem se podařilo naplnit mé představy vznikající i z dávných rozhovorů se slavným architektem Pokorným a mým otcem. Od té doby naše firma postavila více jak 2000 rodinných domů. V drtivé většině z nich – v těch typových – je naplněna základní myšlenka, že dům nemá mít pokud možno chodby, má mít dominantní prosklení a být správně orientován vůči slunci. Dům musí být energeticky úsporný.

Jaké domy stavíte?

Naše firma se zabývá stavbou skeletu nízkoenergetických a pasivních domů, výhradně technologií VELOX, což je sendvičová těžká konstrukce s betonovým jádrem s velmi dobrými tepelně izolačními a akumulačními vlastnostmi. Na skelety námi postavené navazují další firmy, které celý dům dostaví. Tak je postaven i můj první dům, který je i podle dnešních hledisek domem v kategorii energeticky úsporných.

Popište prosím technologii VELOX.

Tato technologie je tvořena štěpkocementovou deskou s polystyrenovou izolací z vnějšku, 15 cm betonovým jádrem a štěpkocementovou deskou uvnitř. Technické hodnoty jsou popsány v našem katalogu, jsou na vysoké úrovni umožňující opravdu úsporné hospodaření s teplem. S vysokou setrvačností vyrovnávající denní a noční teploty staveb poskytují velmi komfortní bydlení.

Naše domy nepotřebují klimatizaci. I v Řecku jsme stavěli úspěšně domy bez klimatizace. Domy stavíme dlouho, stává se tak poměrně často, že dnes stavíme domy pro děti našich zákazníků či jejich přátele. Mé podnikání mi stále působí radost a věřím, že ještě dlouho bude. Myslím, že se mi podařilo s mými spolupracovníky vytvořit dobrý teamwork