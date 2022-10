Někdo sází na seznamky, někdo na kamarády, další to nechává osudu… Co člověk, to jiný způsob seznamování. I slavní občas potřebují trochu popostrčit, aby začali randit. Někdy je z toho láska na první pohled, jindy je potřeba dát tomu druhou nebo i třetí šanci. Třeba jako v případě Blake Livelyové a Ryana Reynoldse. Podívejte se s námi, kde všude se dá najít láska. Možná budete překvapení.