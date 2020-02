I sedmý ročník soutěže Dívka Talent pořádá Alena Remešová z Ústí. Jak se k soutěži dostala? Také to prozradila Deníku v krátkém rozhovoru.

Co vás přivedlo k nápadu pořádat soutěž krásy?

V roce 2013 si chtěla dcera mé kamarádky vyzkoušet modelingovou soutěž. Pomohla jsem jí s přihláškou i přípravou do obdobné soutěže Dívka roku, všude ji doprovázela. Tím to pro mě začalo. Byla jsem plná elánu a odhodlání to za každou cenu se soutěží v Ústí zkusit.

Kam nejdál se vaše svěřenkyně dostaly?

Natálie Bílá až do finálové desítky Miss Czech Republic 2017, Nikol Lacková do finálové osmičky Dívky ČR 2018. A Veronika Mariášová uzavřela smlouvu s Czechoslovak Models. Na dívky jsem hrdá a dělají mi radost.

Mít dceru, rozmlouvala byste jí takovou soutěž?

Určitě ne, vyzkoušet se má všechno a dívkám dodá Dívka Talent sebedůvěru. Vidím to hlavně na těch, které prošly soutěží dvakrát.

Dívka Deníku - jak hlasovat?

Hlasovat můžete jednou za hodinu níže v tomto článku a také pomocí tištěných kuponů v novinách. Počty hlasů sečteme. Hlasovací kupony budou v tištěném Deníku vycházet minimálně třikrát týdně. Naposledy v pondělí 16. března.

Hodnotu jednoho novinového kuponu určíme až na konci hlasování. Vypočítáme ji tak, že vezmeme počet hlasů vítězky internetového hlasování a vydělíme ho počtem otištěných hlasovacích kuponů. A to bude hodnota jednoho zaslaného novinového kuponu.

Hlasování na webu Deníku skončí ve pondělí 16. března ve 12 hodin.

Tištěné kupony doručte do redakce Ústeckého deníku (Velká Hradební 238, Ústí n. L., 400 01) nejpozději do čtvrtka 19. března. Vítězku oznámíme na vyhlášení soutěže Dívka Deníku, které se uskuteční v neděli 22. března v ústeckém Domu kultury.

Finalistky krajského kola soutěže Dívka Talent 2020

1. Natálie Uhlířová, 13 let, Teplice

Chodím do 8. třídy na Základní školu Buzuluckou v Teplicích. Mezi mé koníčky patří už 5. rokem zpěv, 2. rokem hra na klavír a od dvou let hra tenisu. Ráda trávím svůj volný čas se svými kamarády, nakupuji oblečení a nebo jen odpočívám a koukám na filmy. Chtěla bych v soutěži získat nové zkušenosti a začít se do budoucnosti více věnovat modelingu.

2. Aneta Kmečová, 16 let, Teplice

Rozhodla jsem se, že na Dívce talent vám předvedu můj nejoblíbenější sport, který není příliš mezi lidmi viditelný, a tím je sportovní šerm. Věnuji se mu už šestým rokem a můj největší úspěch bylo druhé místo v ČR.

3. Karolína Bubáková, 16 let, Louny

Studuji střední zdravotnickou školu v Ústí nad Labem, takže nyní pobývám na internátu. Ve svém volném čase se věnuji mažoretkám a twirlingu. Jsem velmi pozitivní a usměvavý člověk a snažím se radost předávat druhým. Do soutěže jsem se přihlásila, abych si zkusila něco nového a získala nové přátele.

4. Eliška Mašková, 16 let, Most

Studuji druhým rokem střední zdravotnickou školu v Mostě. Baví mě kreslení a fotografování. Ráda hraji na kytaru.

5. Bára Petroušková, 14 let, Ústí nad Labem

Ve svém volném čase ráda tancuji.

6. Vitorie Nováková, 14 let, Teplice

Mezi mé záliby patří sólový zpěv. Po základní škole bych chtěla jit na gymnázium do Teplic, a poté bych chtěla studovat na vysoké škole. Do této soutěže jsem se přihlásila, abych zkusila a poznala něco nového.

7. Veronika Souchová, 15 let, Teplice

Tancuji moderní tanec a zúčastňuji se tanečního divadla se skupinou VIVA jump Teplice.

8. Patricie Darvašová, 14 let, Ústí nad Labem

Ráda bych v budoucnosti pracovala s dětmi. Mám ráda tanec a zpěv.

9. Barbora Zeminová, 14 let, Ústí nad Labem

Ráda tancuji a zpívám. Chtěla bych se stát herečkou.

10. Vanesa Hrabalová, 15 let, Ústí nad Labem

Většinu času trávím učením, protože mě baví škola a ráda se učím. Ve volnu také tancuji a trávím čas s rodinou.