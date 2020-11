Nad hlavou Keanua Reevese se vznáší těžko rozklíčovatelná aureola – jisté ale je, že ji tam má. Veřejnou figurou je více než třicet let a stále působí až mytickým dojmem. Neagresivně si střeží svoje soukromí a v rozhovorech se odmítá bavit o čemkoli, co považuje za příliš osobní. Zároveň ale pořád jezdí metrem, nakupuje v supermarketech a chodí sám do kina. Svůj poměrně skromný životní styl si udržel i po trilogii Matrix, za niž inkasoval víc než dvě stě padesát milionů dolarů a stal se jedním z nejlépe placených herců vůbec.

Internet pravidelně zaplavují zkušenosti obyčejných lidí, kteří se s ním setkali – a on je překvapil svou normálností. Když v metru pustil sednout ženu s nákupními taškami, když si koupil zmrzlinu jen kvůli tomu, aby se mohl fanouškovi podepsat na paragon, nebo když zajistil náhradní autobus pro všechny cestující, když byl zrušen jeho komerční let. Zároveň dlouhá léta sponzoruje vysokými sumami charitativní organizace i nemocnice.

„Moje soukromá nadace pomáhá dětským nemocnicím a také poskytuje prostředky na výzkum léčby rakoviny. Nechtěl jsem jim do názvu dávat svoje jméno. Stačí mi, že dělají dobře svoji práci,“ komentoval skromně fakt, že během let věnoval na dobročinné účely desítky a desítky milionů dolarů ze svého. Někdy ale jeho dobrosrdečnosti a laskavosti jiní využívají – jako například jeden, který zfalšoval jeho podpis na smlouvě ke snímku Sleduje tě vrah! z roku 2000.

„Ten scénář byl strašný, vůbec mě to nezajímalo, ale po tom, co napodobil můj podpis, jsem nebyl schopný dokázat, že to není můj rukopis. Nechtěl jsem se soudit. Tak jsem to natočil,“ vzpomíná Keanu na skutečně málo povedený thriller, který se i přes svou nízkou kvalitu držel dva týdny na prvním místě návštěvnosti v USA.

Návrat na vrchol

Na kontě má spolupráce s velkými režisérskými jmény – Coppola, Bertolucci, Van Sant, Linklater, Frears nebo Branagh. Legendu z něj učinila trilogie Matrix sourozeneckého dua (dnes sester) Wachowských, jejíž poslední díl přišel do kin v roce 2003. Následovalo v podstatě desetileté období, během něhož natočil jen poměrně málo kvalitnějších snímků (Temný obraz, Constantine) a obecně se spíš stranil veřejného života. Pak se však k němu dostal chytrý scénář k akčnímu thrilleru s názvem John Wick.

Ten Keanu předložil svému příteli a kaskadérovi Chadu Stahelskimu, jenž mu dělal dubléra ve všech dílech Matrixu. Stahelski se rozhodl ujmout se režie a na pomoc si zavolal kolegu-kaskadéra Davida Leitcha – společně natočili snímek, který nečekaně uhranul miliony fanoušků po celém světě.

„Když jsme s Johnem Wickem začínali, určitě jsme netušili, co se z toho během let stane. Můžeme pracovat dál jen díky divákům – takže těm moc děkujeme,“ prohlásil Keanu loni po premiéře již třetího dílu ze série o nájemném zabijákovi. Hlavní hrdina si s sebou od úvodní části nese zármutek ze ztráty milované ženy, ten je esenciální součástí celé jeho postavy. Těžko se ubránit paralele vztažené k tragédiím hercova osobního života (smrt nenarozené dcery a poté i bývalé snoubenky). Určitou spojitost výjimečně přiznává i sám Keanu a připouští, že do Johna Wicka částečně promítl i vlastní zkušenost se ztrátou a žalem.

„Je to ale tak nějak s každou rolí. Máte něco na papíře, režisér má vlastní představu a pak je tu váš osobní prožitek, který do toho můžete vložit. Mám rád Johnův smutek, je to jeden ze základních stavebních kamenů celé postavy. Jak ve filmu, tak i v reálném životě – jde o lásku, již cítíte k tomu, za něhož truchlíte. A když díky tomuhle pocitu lásky nejste sami, vlastně vás vnitřně zahřeje. Obecně si myslím, že tyto tragédie prostě nikdy nedokážete nějak mentálně zpracovat. Žal a ztráta, tyhle věci nikdy nezmizí, zůstávají s vámi,“ svěřil se v rozhovoru pro britský deník Guardian a svým smutkem zlomil srdce mnohým fanouškům.

Keanu a Alexandra Grant

Reevesův osobní život poznamenala na konci 90. let tragédie – jeho jediný potomek zemřel při porodu. Vztah s přítelkyní Jennifer Syme tuto ránu nevydržel. O dva roky později Jennifer zemřela při autonehodě a Reeves pak žil dlouhá léta sám. Až v roce 2019 se celý svět zaradoval spolu s ním, když přiznal vztah s charismatickou vizuální umělkyní Alexandrou Grant, s níž od roku 2011 spolupracuje na svých knihách.

Akční zítřky

Do budoucna plánuje v dobře padnoucím obleku Johna Wicka potěšit hned dvakrát – na příští rok je totiž v plánu natáčení čtvrtého a pátého dílu najednou. Štáb v čele s režisérem Stahelskim vlastně jen čeká na to, až Keanu dokončí další obrovský projekt, jenž se jako by vracel z minulosti. Lana Wachowski vzkřísila sérii Matrix a on se opět stane nepřemožitelným bojovníkem jménem Neo.

„Lana Wachowski napsala krásný scénář a úžasný příběh, který ve mně rezonoval. Proto se vracím. Znovu s Lanou pracovat je skvělé a její film má podle mě rozhodně co říct. Je plný důležitých myšlenek, které stojí za vyslechnutí,“ komentoval herec, proč se rozhodl po více než dvaceti letech od prvního dílu vstoupit do stejné řeky. Premiéra se vlivem komplikací v letošním roce posunula na rok 2022.

Keanu se ocitá znovu na vrcholu a opět si z toho nic nedělá. Tři desítky let v showbyznysu nedokázaly zničit jeho laskavou duši a zůstal sám sebou, obyčejným člověkem, který má rád svůj klid a motorky. A také je možná nejoblíbenější filmovou hvězdou na světě. Jsou to ty drobné momenty nečekané upřímnosti, díky nimž působí tak lidsky. Když například během poměrně uvolněné talk show Stephena Colberta odpověděl na ležérně položenou otázku: Co se stane, až zemřeme? – „Já jen vím, že budeme velice chybět těm, kteří nás milují,“ klidně pronesl tak, jak to umí jen on. Dojal celý svět.

Kdo je…



Keanu Charles Reeves se narodil 2. září 1964 v libanonském Bejrútu. Jeho matka pochází z Velké Británie a otec je Havajec s čínsko-portugalskou krví. Když byly Keanuovi tři roky, otec rodinu opustil, matka se přestěhovala do Austrálie a nakonec zakotvila v Kanadě. • Vyrůstal postupně s několika nevlastními otci, vystřídal čtyři střední školy a tu poslední v sedmnácti letech bez maturity opustil. Stačil ale zaujmout hereckého agenta ve školních představeních a vydal se hledat štěstí do USA.



Začal v polovině 80. let, v roce 1988 získal roli ve Frearsově kostýmní adaptaci Nebezpečné známosti, ovšem až teenagerovská komedie Skvělé dobrodružství Billa a Teda z roku 1989 ho proslavila – a od té doby se nezastavil. Rychle po sobě následovaly snímky jako Mé soukromé Idaho, Bod zlomu, Dracula, Nebezpečná rychlost nebo Ďáblův advokát. • V roce 1998 se upsal ambicióznímu projektu Matrix (celkem tři snímky), který z něj udělal legendu.



V roce 2014 se v plné síle vrátil coby nájemný zabiják na odpočinku John Wick ve stejnojmenné akční podívané, které se k nadšení fanoušků dostalo v letech 2017 a 2019 pokračování. • Je autorem dvou knih, komiksů, má firmu na výrobu motocyklů na zakázku. Působil v rockové kapele Dogstar, která vydala dvě hudební alba.