V restauracích Pizza Coloseum mohou zákazníci přispět koupí jídla na projekt Nadace Krása pomoci, který zaštiťuje Taťána Gregor Brzobohatá. Ta ostravskou restauraci také navštívila osobně.

Speciální sezonní menu, které se do konce března objevuje v síti restaurací Pizza Coloseum, má mnohem hlubší a důležitější myšlenku. Tým šéfkuchaře Marka Rauvolfa sestavil jídelníček na italský způsob a menu nyní propaguje společně s českou modelkou a zakladatelkou Nadace Krása pomoci Taťánou Gregor Brzobohatou, která jednu z restaurací navštívila včera v poledne. Společný oběd si vychutnala s vítězkou soutěže Fora Karolina Ostrava a dalšími lidmi, kteří mají k projektu co říct.

Myšlenka projektu, do kterého se Pizza Coloseum zapojila, je založená na padesáti korunách, které z každého hlavního chodu poputují na podporu Nadace Krása pomoci. Ta pomáhá českým seniorům, kteří se ocitnou v nouzi nebo nemají dostatek okolní pomoci a chtějí přitom prožít důstojné stáří.

„Protože je panu majiteli těchto restaurací sympatické, co dělám, dali jsme hlavy dohromady a vymysleli tento projekt, ve kterém mohou i zákazníci Pizza Coloseum podpořit naši činnost. Ráda takto propojuji své kontakty a známé pro dobrou věc,“ zmínila včera Taťána Gregor Brzobohatá. Nadaci Krása pomoci sama založila před dvanácti lety a nyní spolupracuje již se spoustou organizací, jež se starají o plnohodnotné stáří, které by mělo být pro všechny.

Důstojný a kvalitní život si podle Taťány Gregor Brzobohaté zaslouží naprosto všichni. „Snažíme se především o to, aby lidé po celoživotní práci a výchově dětí mohli žít doma a ne v ústavní péči, která je mimo jiné u nás přeplněná, a tudíž ne zrovna ideální. V těchto institucích lidé často končí zbytečně předčasně, a navíc nechtěně,“ prozrazuje o své nadaci mimo jiné držitelka titulu Miss World. V minulém roce například společně se svým týmem pomohla dalším 620 seniorům.

„Perspektivu vidíme také v tom, že populace stárne a právě kapacita lůžek není a do budoucna nebude. Je zřejmé, že to je neudržitelný systém a my se jej snažíme udržet tím, že pomáháme lidem, kteří mohou být doma, aby tam také mohli zůstat,“ potvrdila a dodala ředitelka Nadace Krása pomoci Michaela Stachová.

Ve speciálním menu, které navíc pomůže, ochutnají milovníci italské kuchyně špenátový krém, k hlavnímu jídlu pražené gnocchi s krémem z pečeného lilku, kuskus s červenou řepou a krémovým kozím sýrem nebo grilované kuřecí prso se salátem Waldorf. Sladkou tečkou je bezlepkový čokoládovo-tvarohový řez s višňovou omáčkou.