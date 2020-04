David Gránský

„Já jsem tradicionalista a stejně jako dodržuji zvyky vánoční, tak si zakládám i na těch velikonočních. A protože jsem kluk z Moravy, ze Znojma, tak jsem Velikonoce vždy slavil, obíhali jsme baráky a snažíme se to dodržovat i teď v našem sousedství v naší vesnici. I když teď už se to zkrouhlo z těch klasických velikonočních vajíček spíš na panáky… V praxi to znamená, že se během dopoledne naprosto zduním a pak to po zbytek dne vyspávám.“

Sabina Laurinová

„Velikonoce mám moc ráda hlavně mimo Prahu, v přírodě, považuji je za hezký svátek jara, začátek něčeho nového. Vždycky se u nás Velikonoce projevují tím, že si uvaříme dobrý oběd, nesmí samozřejmě na stole chybět velikonoční nádivka, dodržujeme rády tradiční zvyky – každoročně barvíme vajíčka. Když byly dcery malé, chodily koledovat. A já jsem na Velikonocích osobně vždycky měla ráda hlavně tu svěžest a tím, že jsem se na jaře i narodila, mám vždy pocit nové mízy do těla.“

Patricie Pagáčová

„Každým rokem mě buď můj tatínek, nebo nyní už můj muž, samozřejmě vyšupou, abych neuschla, to je tradice. Když na to mám čas, peču mazanec. A šupání beru tak, že je to tradice, která k Velikonocům prostě patří, ale záleží na tom, jak moc koledníci přitlačí. Ale je fakt, že když se o této tradici bavíte s cizinci, nechápou, co je to za zvyk, že chlapi mlátí ženské a ty jsou tomu ještě rády.“

Ondřej Rychlý

„Já jsem tak roztěkaný a mám tolik práce, že se každoročně vždy dozvím tak o tři dny později, že Velikonoce už proběhly, a pak to musím vždy nějak nahradit. A upřímně musím říct, to šupání mi opravdu není příjemné, protože jakkoli ženám způsobovat bolest mi je proti srsti. Avšak moje žena to ode mne vyžaduje, takže to samozřejmě i letos o velikonočních svátcích udělám rád.“

Renata Prokopová

„Velikonoce většinou netrávíme v Praze, ale odjíždíme s kamarády na chalupu. Kluci, mí synové, chodí do vedlejší vesnice koledovat, a děti potom také vodí tatínky domů. Velikonoční svátky mám ráda, jsou to svátky jara. Pravidelně barvíme vajíčka, a i když se snažíme barvit je přírodními prostředky – cibulí, řepou a kurkumou, vždy to dopadne tak, že ta vajíčka po vyndání zůstanou stejná, jako když je ponoříme. Takže většinou stejně musíme sáhnout po tradičních barvách. A po skončení velikonočních svátků mám ráda vajíčkový salát i pomazánku.“