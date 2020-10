KDY: 8. října

KDE: Malá scéna ve dvoře, Pardubice

ZA KOLIK: 180 Kč

Ve čtvrtek na Malé scéně ve dvoře Východočeského divadla v Pardubicích vystoupí improvizační soubor Paleťáci se svým Impro à la Tarantino, No. 2. „Přijďte si užít všechno, co vás na historkách z podsvětí baví – drsní gangsteři, možná nevinné oběti, opravdu peprný slovník a fůra dalšího,“ zvou Paleťáci.

Představení, které je vhodné od 15 let, začne v 19 hodin. Vstupenky stojí 180 Kč.