KDY: 28. listopadu od 18 hod.

KDE: Zámek Pardubice



Kdyby lidé na celé planetě volili hlavní město gastronomie, Vídeň by stoprocentně byla žhavým kandidátem. Vždyť v jejích restauracích, cukrárnách a kavárnách se to delikatesy jen hemží. Navíc metropole na Dunaji produkuje na svých vinicích vlastní víno, které získává stále více příznivců. Pavla Apostolaki vás zavede do nejzajímavějších gastronomických podniků, představí vám nejlepší pochoutky a seznámí vás s gastronomickými zvyky Vídeňanů. V sále pardubického zámku ve čtvrtek od 18 hodin přednáší Pavla Apostolaki.