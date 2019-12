KDY: neděle 1. prosince od 12 do 17 hodin

KDE: Pardubická doprava

Mikulášskou nadílku budou moct hodné děti získat také v pardubické městské hromadné dopravě. Na zlobivé děti tam počíhají čerti. Historický trolejbus Spolku železniční dopravy bude jezdit v neděli od 12 do 17 hodin po okružní trase vedoucí z třídy Míru do Polabin, nebo na Dubinu. Nastoupit i vystoupit se dá na kterékoliv zastávce. Jízdné stojí 30 korun, děti do tří let se svezou zdarma. Pro každé dítě má Mikuláš nachystaný malý mls.