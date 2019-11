KDY: 15. listopadu 2019

KDE: Výstavní, kongresové a kulturní centrum Ideon

ZA KOLIK: 590 - 1 990 Kč

We love 90´s, největší mejdan 90. let v Pardubickém kraji. Celovečerní párty (19 - 02 hod), na které vystoupí hvězdy 90. let – Captain Jack, Masterboy & Beatrix Delgado a 2 brothers on the 4th floor. Doplní je DJ’s Pavel Cejnar, Aleš Matoušek a DJ Law. Čeká na vás několik barů, světelná a zvuková show, sexy go-go tanečnice, fotokoutek a další doprovodné aktivity. Začátek v 19 hodin.