KDY: 22. a 23. listopadu

KDE: klub ABC Pardubice

Pro malé i velké bude od pátku 22. do soboty 23. listopadu v pardubickém klubu ABC otevřena prodejní výstava a festival her a hraček. V pátek se událost koná od 13 do 19 hodin, v sobotu návštěvníci mohou přijít od 9:30 do 18 hodin. Na místě je možnost si hry, hračky, hlavolamy nebo stavebnice před nákupem vyzkoušet. Organizátoři připravili také zábavný a hravý doprovodný program – vystoupí nejrůznější taneční studia z Pardubic, DDM Alfa ukáže pokusy z kroužku fyziky a sebeobrany. Po celou dobu festivalu si zájemci budou moct zahrát deskové hry, podívat se do dílny s roboty, tvořit s barevným pískem nebo se podívat na modely železnice.