KDY: 18. listopadu 2019

KDE: CineStar Pardubice

ZA KOLIK: 100,- Kč pro členy FK, 150,- Kč pro nečleny

Příběh rodičů prokletého vojáka vyprávěný jejich sedmnáctiletým vnukem Jankem. (Prokletí vojáci - příslušníci protikomunistických polských odbojových hnutí, zformovaných v závěrečných fázích druhé světové války). Odřivous byl zabit v roce 1946. StB ho čtyřikrát vyhrabala z hrobu, aby se ujistila, že je nepřítel lidu mrtvý. Matka vojáka nesnese to ponížení, ukradne rakev s tělem svého syna a přinutí manžela, aby se společně vydali na cestu do Kalvárie Paclawské a syna opět pohřbili. Cesta je plná dramatických událostí. Film se odehrává v dramatickém období poválečných polských dějin, je to ale také univerzální příběh; rodiče se snaží znovu získat důstojnost a vyrovnanost poté, co ztratili svého syna. Začátek 18.30 hodin.