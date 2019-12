KDY: 30. prosince 2019

KDE: Ekocentrum Paleta Pardubice

ZA KOLIK: Dobrovolné

Věřte nevěřte, bude to 20 let od prvního zpívání Mantrovníků. Rozhodli jsme se to oslavit, a kde jinde, než na místě, kde celou tu dobu hrajeme - na Paletě v Pardubicích. Takže 30. 12. 2019 se na Vás budeme těšit v domečku v zahradě ekocentra, od 15:00 až do noci, možná "až do Silvestra".