KDY: 23. listopadu od 19 hodin

KDE: Evangelický kostel Pardubice Hronovická

Písně z oblíbených filmů a seriálů zahraje komorní Klárovo kvarteto, které je složeno ze čtyř členů orchestru Národního divadla v Praze. Ve složení dvou houslí, violy a violoncella zahrají hudebníci například My Heart Will Go On z Titanicu, melodie z Vinnetou nebo českého Tmavomodrého světa.