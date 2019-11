KDY: 26. října 2019

KDE: Automatické mlýny Pardubice

ZA KOLIK: 100 Kč

Pojďte s námi oslavit 101. výročí založení republiky! V tento termín se nám sešlo několik zajímavých datumů: 28. října 2018 byla založena naše republika; do října zasahuje mnichovský Oktoberfest; taky tady bylo něco jako „Velká říjnová…“ (to slavit nechceme, ale bylo by dobré na to nezapomínat); no a určitě by se ještě něco dalšího našlo. Ale i kdyby ne, pojďme se sejít, pobavit se, ochutnat skvělá piva, porovnat rozdíly mezi jednotlivými pivními styly… V době od 12 do 22 hodin.