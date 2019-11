KDY: 13. listopadu 2019

KDE: Divadlo Exil Pardubice

ZA KOLIK: 100 - 130 Kč

Tragikomedie. "Ze všeho co dýchá a co na světě má rozum, jsme my ženy nejnešťastnější." Médeia, kterou opustí Iásón kvůli mladé a krásné Glauce. Médeia, kterou bozi obdařili čarodějnými schopnostmi. Krásná mladá Glauka, která umí karate a delfíní řeč. Která z nich je vítěz a je pomsta v životě lidském očistná!? Hrají: J. Tichá, D. Mészárosová, M. Karas; režie: J. Tichá. Začátek v 19 hodin.