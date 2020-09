KDY: 8. září 2020

KDE: Atrium Palác Pardubice

ZA KOLIK: Bezplatný vstup

Uznávaný modelingový projekt Elite Model Look i letos zavítá s náborovým castingem do Paláce Pardubice, a to v úterý 8. září od 15 hodin. Jaká jsou kritéria pro soutěžící? Castingu se mohou zúčastnit ženy od 13 do 21 let, které měří více než 170 cm, a muži od 15 do 23 let s výškou nad 183 cm. Mimo jiné se zde budete moci setkat s ambasadorkou soutěže topmodelkou Denisou Dvořákovou, která bude soutěžící provázet všemi castingy jako moderátorka.