KDY: do 14. října

KDE: Mázhaus Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

V neděli se poběží na pardubickém dostihovém závodišti v pořadí už 130. Velká pardubická. Stane se tak bez diváků. Pokud si chcete atmosféru legendárního dostihu připomenout jinak než před televizní obrazovkou, můžete do 14. října navštívit ve výstavním prostoru Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích výstavu Cval staletími – Legenda zvaná Velká pardubická. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Vstup na výstavu je zdarma.