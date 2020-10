KDY: každý všední den 8 až 18 hodin, sobota 9 až 12 hodin

KDE: Pernštýnské náměstí, Pardubice

ZA KOLIK: Základní registrační poplatek pro dospělého 120 Kč na 12 měsíců. Děti a důchodci platí polovic.

Základního servisu, který poskytuje Krajská knihovna Pardubice svým čtenářům, se zatím protikoronavirová opatření nedotknou. Zůstává i v nouzovém stavu otevřená každý všední den od 8 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Návštěvníci by však měli zkrátit pobyt na nezbytně nutnou dobu. Na každém oddělení může být maximálně 10 lidí v dvoumetrových rozestupech.