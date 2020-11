KDY: 21. listopadu

KDE: fb profil Východočeského divadla Pardubice

Dnes se koná Noc divadel. Fanoušci Východočeského divadla budou moci sledovat program v přímém přenosu na facebookovém profilu divadla. Živé vysílání bude zahájeno v sobotu 21. listopadu v 19 hodin. „V posledních letech jsme divákům nabízeli možnost vyzkoušet si paměť a uhodnout, z jakých inscenací jsou kostýmy či rekvizity. Tentokrát budou soutěžit naši herci a uvidíme, jak si oni vybavují náš repertoár. Soutěžní disciplíny budou podobné jako loni, jen to bude o něco složitější. Herci budou vzpomínat, z jaké komedie je který kostým či rekvizita. Vyzkoušíme je, jak si pamatují hudbu a texty z odehraných inscenací. Nakonec jim předložíme fotografie ze starších kusů a budeme se ptát na název hry a herce na obrázku. A věřte, otázky jsou zapeklité! Nemyslím si, že bude důležité zvítězit, spíš bychom se všichni – my na Malé scéně ve dvoře i fanoušci na Facebooku – měli bavit. A zatímco Petra Janečková, Dáša Novotná, Martina Sikorová, Láďa Špiner, Josef Pejchal a Zdeněk Rumpík budou soutěžit, Petr Borovec s Karolínkou Šafránkovou provedou diváky divadlem – virtuálně samozřejmě. A s Eliškou Láskovou si budeme povídat o divadle. Nakoukneme i na jeviště Městského divadla, kde bude Jan Musil se svým filmovým štábem točit pohádky podle svého scénáře,“ prozrazuje program pardubické Noci divadel dramaturgyně Jana Uherová. Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night, který odstartovala v roce 2008 v Chorvatsku debutová Noc Kazališta. Myšlenka společného divadelního svátku se postupně rozšířila do více jak desítky evropských zemí.