KDY: do 5. září 2021

KDE: Zámek Pardubice

ZA KOLIK: všechny expozice muzea 130 Kč (dospělý)

Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea. To je název výstavy, která byla v září otevřena v Zámku Pardubice. Návštěvníky provede jak historií Východočeského muzea a s ním už 100 let neodmyslitelně spojeného pardubického zámku, tak i příběhy 140 sbírkových předmětů, které muzeum postupně získávalo a které ho dovedly od spolku několika zapálených nadšenců až po zformování moderní paměťové instituce nadregionálního významu. Autorský tým pod vedením historika Ladislava Nekvapila se pustil do nelehkého úkolu. Vybrat 140 předmětů ze sbírek tak, aby dostatečně představily sbírkový fond a aby vypověděly dlouhý příběh v jeho celistvosti i pozoruhodných detailech. Věci obyčejné, vzácné i kuriózní, které přinesli dárci, které muzejníci nakoupili, našli v přírodě nebo objevili na půdách. Předměty s příběhy. Muzeum k výstavě vydalo katalog, který slouží také jako průvodce výstavou. Publikace nazvaná 140 let pardubického muzea v příbězích (nejen) exponátů je k zapůjčení ve výstavě a k prodeji v pokladně muzea. Výstava potrvá do 5. září 2021. Výstava je otevřena každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.